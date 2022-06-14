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Чемпионат мира по футболу 2022

Бывший чемпион мира рассказал о своем легендарном крике после забитого мяча

14 Июня 2022 • 17:47 Комментировать

Итальянский полузащитник Марко Тарделли в 1982 году стал чемпионом мира в составе итальянской сборной, при этом он отличился в финале, забив второй гол своей команды. Позже выяснилось, что именно он оказался победным. А картинка бегущего куда-то Марко, рот которого открылся в нескончаемом крике радости, стала одной из икон того испанского чемпионата мира. Спустя сорок лет Марко рассказал, почему и что кричал в тот день.

- Это был крик успеха, радости от выполнения задачи. Да, я бежал, как сумасшедший. Я думал о своих родителях, о том, как отец заставлял меня просыпаться в шесть утра и идти работать, о маме, которая хотела, чтобы я учился. Я ответил им по-своему, забив в финале чемпионата мира, - цитирует Тарделли Repubblica.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Марко Тарделли
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