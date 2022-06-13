Промах Валеры и удачная замена вратаря: Сборная Австралии вышла на чемпионат мира, обыграв Перу по пенальти

В одном из двух межконтинентальных стыков за попадание на мундиаль сошлись сборные Австралии и Перу.

Длительный отбор на чемпионат мира наконец подошёл к своей финальной стадии – межконтинентальным стыковым матчам. Южную Америку в этот решающий момент представляла команда Перу, а азиатскую отборочную зону – Австралия. Изначально планировался формат двухматчевых противостояний, но в итоге было принято решение играть один очный матч на нейтральной территории в Катаре – как раз там, где и состоится чемпионат мира. С точки зрения логистики это было разумное решение, чтобы команды преодолели меньшее расстояние, но от Австралии до Катара всё равно ближе, чем от Перу.

«Инки» узнали, что они сыграют в межконтинентальных стыках, в конце марта, а австралийцы только на прошлой неделе выиграли у Объединённых Арабских Эмиратов во внутриконтинентальном стыке. Перуанцы выбрали вариант игры первым номером и создали опасную возможность уже на четвёртой минуте, когда случилась подача с правого края, и Лападула с ближнего угла вратарской пробил головой выше створа. На шестнадцатой минуте австралийцы исполнили угловой справа, последовал навес, и откликнувшийся Ирвайн вторым этажом также направил мяч поверх перекладины.

В общем, первый тайм не заставил болельщиков испытывать сильные ощущения. После перерыва южноамериканская команда не захотела отказываться от своего территориального преимущества и продолжала делать то, что она делала почти весь первый тайм, то есть вести позиционные атаки. «Кенгуру» при этом тоже стали чаще выбираться на ударные позиции. На 66-й минуте не попал в створ дальним ударом с подбора Пенья, чуть позже промахнулся совершивший знатный проход по левому полуфлангу экс-игрок «Краснодара» Куэва. В конце второго тайма, как и в конце первого, австралийцы повысили свою активность, и тот же Бехич вполне мог всё решать, но чуть-чуть не попал в правый угол с линии штрафной, плюс был удар в ту же в зону створа, однако мяч забрал Гальесе.

Ничья в основное время автоматически означала назначение дополнительного. Первый экстра-тайм прошёл относительно спокойно, а вот начало второго выдалось насыщенным. Там был и момент Куэвы, где он пробил выше створа, и попадание перуанцев в штангу. Далее ситуация снова стала тихой, и дело докатилось до серии пенальти. Главный тренер австралийцев успел на последней минуте сделать специальную замену вратаря, выпустив Эндрю Рэдмейна вместо Мэтта Райана. Как проходила серия пенальти?

Как проходила серия пенальти? Бойл не забил первым же ударом – отразил Гальесе (0:0). Лападула поразил левый угол (0:1). Муй тоже отличился (1:1). Калленс загнал мяч в правый угол (1:2). Гудвин всадил мяч под перекладину (2:2). Адвинкула попал в левую штангу (2:2). Хрустич вывел номинальных хозяев вперёд, перехитрив вратаря (3:2). Тапия пробил в сетку немного поверх рук Рэдмейна (3:3). Макларен чётко переместил мяч в левый угол (4:3). Эдисон Флорес – примерно туда же (4:4). Мабиль – в правую часть ворот (5:4). А Валера не забил, не переиграл Рэдмейна (5:4). Таким образом, удачная замена вратаря перед серий пенальти принесла сборной Австралии путёвку на чемпионат мира. Последний участник катарского мундиаля определится вечером во вторник по итогам противостояния Коста-Рики и Новой Зеландии.

Кирилл Иванцов