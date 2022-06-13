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Чемпионат мира по футболу 2022

Дешам обеспокоен формой Гризманна

13 Июня 2022 • 03:47 Комментировать

Французский форвард Антуан Гризманн переживает не лучшие времена - после ухода из «Барселоны» и возвращения в мадридский «Атлетико» он не может нащупать свою игру и в результате перестал считаться игроком основного состава. Все это происходит накануне чемпионата мира - и тренера французской сборной Дидье Дешама очень беспокоят подобные метаморфозы.

- Он не в лучшей форме, это очевидно. Видно и по его индивидуальным показателям, и по динамике игры команды, - цитирует Дешама испанское издание Diario AS.

Сборная Франции, напомним, является действующим чемпионом мира, одержав победу в 2018 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Дидье Дешам Антуан Гризманн
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