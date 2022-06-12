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Чемпионат мира по футболу 2022

Альварес: Футбол обязан Месси всем

12 Июня 2022 • 09:30 Комментировать (2)

Молодой аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес высказался по поводу шансов своей национальной команды на победу на катарском чемпионате мира.

Альварес сказал Goal, было бы здорово, если бы аргентинцы выиграли мундиаль, так как мировой футбол обязан Месси всем. Форвард отметил, что у его команды есть отличные шансы на победу.

«Могу сказать точно, что аргентинские футболисты поедут в Катар драться до последнего», - добавил Альварес.

Напомним, что аргентинская сборная уверенно прошла отборочный турнир и недавно в рамках Финалиссимы разгромила итальянскую сборную со счётом 3:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины чемпионат мира-2022
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