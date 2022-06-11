В Перу объявлен выходной в день матча против сборной Австралии

Сборная Перу 13 июля проведёт матч против Австралии за право участвовать на чемпионате мира в Катаре.

В связи с этим событием министр спорта Перу Алехандро Салас объявил о том, что день матча объявлен выходным днём.

«Принято решение, что понедельник будет выходным днем ​​на государственном уровне. Это позволит людям увидеть, как национальная сборная по футболу проходит квалификацию на чемпионат мира», — цитирует Саласа La Parisen.

Матч за право сыграть на чемпионате мира 2022 года Перу – Австралия пройдёт в Катаре на арене «Ахмад Бин Али». Встреча состоится в понедельник, 13 июня. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск.

Победитель этого противостояния выйдет в финальный этап чемпионата мира и попадёт в группу D, где его уже ждут Франция, Дания и Тунис.

Стартует турнир 21 ноября, а закончится 18 декабря.