Нобоа - о решении ФИФА по сборной Эквадора: «Из игроков никто не переживал даже»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа обрадовался известию о том, что сборная Эквадора сохранила право сыграть на чемпионате мира 2022 года. В пятницу ФИФА отклонила апелляцию федерации футбола Чили.

- Из игроков никто не переживал даже. Все знали, что правильно оформили документы, никаких проблем нет, - приводит слова Нобоа «Спорт-Экспресс».

Также 38-летний футболист исключил возможность сыграть за национальную команду в Катаре.

ФИФА рассматривала жалобу на то, что защитник Байрон Кастильо играл за сборную Эквадора по поддельным документам. Чемпионат мира пройдет в Катаре в ноябре -декабре 2022 года.