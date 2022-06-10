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Чемпионат мира по футболу 2022

Нобоа - о решении ФИФА по сборной Эквадора: «Из игроков никто не переживал даже»

10 Июня 2022 • 19:31 Комментировать

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа обрадовался известию о том, что сборная Эквадора сохранила право сыграть на чемпионате мира 2022 года. В пятницу ФИФА отклонила апелляцию федерации футбола Чили.

- Из игроков никто не переживал даже. Все знали, что правильно оформили документы, никаких проблем нет, - приводит слова Нобоа «Спорт-Экспресс».

Также 38-летний футболист исключил возможность сыграть за национальную команду в Катаре.

ФИФА рассматривала жалобу на то, что защитник Байрон Кастильо играл за сборную Эквадора по поддельным документам. Чемпионат мира пройдет в Катаре в ноябре -декабре 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Кристиан Нобоа Сборная Эквадора Сочи
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