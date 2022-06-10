ФИФА не стала отбирать у сборной Эквадора право сыграть на чемпионате мира 2022 года, который состоится в Катаре. Организация сообщила о том, то апелляция чилийской федерации была отклонена, и Эквадор сохраняет завоеванную путевку на главный турнир четырехлетия.

Суть проблемы в том, что защитник Байрон Кастильо не имел права играть за сборную Эквадора. Его документы оказались поддельными, в них была указана неправильная дата рождения. К тому же Кастильо родился в Колумбии.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря.