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Чемпионат мира по футболу 2022

ФИФА решила не отстранять Эквадор от участия в матчах чемпионата мира официально

10 Июня 2022 • 18:30 Комментировать (2)

ФИФА не стала отбирать у сборной Эквадора право сыграть на чемпионате мира 2022 года, который состоится в Катаре. Организация сообщила о том, то апелляция чилийской федерации была отклонена, и Эквадор сохраняет завоеванную путевку на главный турнир четырехлетия.

Суть проблемы в том, что защитник Байрон Кастильо не имел права играть за сборную Эквадора. Его документы оказались поддельными, в них была указана неправильная дата рождения. К тому же Кастильо родился в Колумбии.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Сборная Эквадора
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