Уткин предложил провести мини-турнир с участием России, Украины, Чили и Италии

Известный комментатор Василий Уткин на своём ютуб-канале порассуждал на тему возможного отстранения сборной Эквадора от участия в чемпионате мира.

Уткин сказал, что вопрос о том, кто поедет на чемпионат мира, должен решаться на футбольном поле, а не в полемическом ключе. Комментатор предложил провести мини-турнир между четырьмя сборными за место Эквадора на мундиале.

«Можно провести в условном Саранске турнир с участием сборных Чили, России, Украины и Италии», - отметил Уткин.

Напомним, что сборная Эквадора может быть отстранена от участия в катарском мундиале из-за того, что за команду выступал гражданин Колумбии, что запрещено регламентом.