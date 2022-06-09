Колосков поддержал решение ФИФА отстранить Эквадор от чемпионата мира

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков поделился с журналистами своим мнением по поводу возможного отстранения Эквадора от катарского чемпионата мира.

Колосков сказал «Спорт-Экспрессу», что полностью поддерживает решение ФИФА, так как со стороны Эквадора было грубое нарушение регламента. Почётный президент РФС отметил, что не просто так же в своё время были выданы паспорта Фернандесу и Гилерме.

«Тут всё чётко и по регламенту, так что никакого удивления в жёсткой позиции ФИФА нет», - добавил Колосков.

Напомним, что эквадорскую команду могут отстранить от мундиаля из-за того, что один из игроков сборной , а именно защитник Байрон Кастильо, является гражданином Колумбии, так что он не имел права играть за Эквадор.