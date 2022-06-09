Боссы ФИФА приняли решение отстранить Эквадор от чемпионата мира

Руководители ФИФА в ближайшее время собираются отстранить эквадорскую сборную от участия в чемпионате мира.

По информации Mundo Deportivo, представители ФИФА уже приняли решение отстранить сборную Эквадора от катарского мундиаля, так как у юристов есть доказательство того, что защитник эквадорской команды Байрон Костильо родился в Колумбии и не имел права играть за Эквадор.

Стоит отметить, что место эквадорской сборной на предстоящем чемпионате мира в Катаре должна будет занять чилийская команда. Мундиаль состоится этой зимой с 21 ноября по 18 декабря.