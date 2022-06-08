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Чемпионат мира по футболу 2022

Паредес: «Если Аргентина выиграет чемпионат мира, я буду рад за Месси сильнее, чем за себя»

08 Июня 2022 • 13:41 Комментировать
Новая Зеландия
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Через 22 ч. 13 мин.

Полузащитник «ПСЖ» и сборной Аргентины Леандро Паредес поделился мнением о возможности выиграть чемпионат мира для Лионеля Месси.

«Если Аргентина выиграет чемпионат мира в Катаре, я буду рад за Мессии сильнее, чем за себя», — приводит слова Паредеса La Red.

Также бывший игрок «Зенита» отметил, что в составе национальной команды незаменим лишь Месси, а всем остальным необходимо доказывать своё право выступать за сборную Аргентины.

В минувшем сезоне 34-летний Месси провёл в составе «ПСЖ» 44 матча, забив в них 11 голов и сделав 15 результативных передач. Напомним, что звёздный форвард ещё ни разу не выигрывал чемпионат мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины ПСЖ Леандро Паредес
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