Паредес: «Если Аргентина выиграет чемпионат мира, я буду рад за Месси сильнее, чем за себя»

Полузащитник «ПСЖ» и сборной Аргентины Леандро Паредес поделился мнением о возможности выиграть чемпионат мира для Лионеля Месси.

«Если Аргентина выиграет чемпионат мира в Катаре, я буду рад за Мессии сильнее, чем за себя», — приводит слова Паредеса La Red.

Также бывший игрок «Зенита» отметил, что в составе национальной команды незаменим лишь Месси, а всем остальным необходимо доказывать своё право выступать за сборную Аргентины.

В минувшем сезоне 34-летний Месси провёл в составе «ПСЖ» 44 матча, забив в них 11 голов и сделав 15 результативных передач. Напомним, что звёздный форвард ещё ни разу не выигрывал чемпионат мира.