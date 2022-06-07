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Чемпионат мира по футболу 2022

Австралия обыграла ОАЭ и теперь поспорит с Перу за право сыграть на чемпионате мира

07 Июня 2022 • 22:51 Комментировать
ОАЭ
1:2
Австралия
окончен

Собрания Австралии на опыте смогла обыграть команду ОАЭ в стыковом матче среди азиатских команд. «Кенгуру» в концовке дожали соперника и теперь оспорят путёвку на чемпионат мира в решающей игре против перуанцев.

Протокол игры  
ОАЭ 1:2Австралия
  53'Ирвайн Джексон (0:1)
(1:1) Канедо Кайо57'   
  84'Хрустич Айдин (1:2)
Еиса ХалидАль-Аттас МохамедАльхаммади ХалифаАббас ВалидАль-Балуши Али  88' (Хассан Маджид (  88') Салмеен Абдулла  88' (Абдуррахман Омар (  88') Рамадан Абдалла  75' (Надер Яхья (  75') Аль-Маазми ХарибМабхут Али Ахмед   34'  75' (Салех Али (  75') Канедо Кайо  88' (Тальябуэ Себастьян (  88') Yahya Alghassani
Запасные: Аль-Шамси МохамедХусейн АбдулазизАль-Зааби ТахнунМохаммед БандарKhalid HashemiМаджид Рашид
Райан МэттАткинсон НатаниэльРайт БэйлиРоулес КайБехич АзизИрвайн ДжексонХрустич Айдин   55'  90' (Мабиль Авер (  90') Бойл МартинЛеки Мэттью  90' (Дегенек Милош (  90') Гудвин Крейг  72' (Макларен Джейми (  72') Муй Аарон
Запасные: Тилио МаркоКинг ДжоэлДюк МитчеллГенро ДенисСтенснесс ДжанниКарачич ФранРэдмейн ЭндрюДугалл КеннетМакгри Райли
07 июня.

Во вторник состоялся очередной стыковой матч к чемпионату мира. В Катаре, где и пройдёт мундиаль, между собой встречались сборные ОАЭ и Австралии. Эти команды заняли третьи места в отборочных группах в третьем раунде в азиатской конфедерации и теперь определяли между собой участника решающего межконтинентального стыка против представителя Южной Америки.

Команды начали матч очень осторожно - к середине тайма никто ничего опасного не создал. Австралийцы чуть больше владели мячом, но при этом Райан чаще вступал в игру. Голкиперу «кенгуру» приходилось и за пределы штрафной выходить, чтобы вынести мяч, и справиться с несложным ударом в створ.

Первый острый момент в матче случился за десять минут до конца первого тайма. Кайо получил кросс в штрафной и пробил в ближний нижний угол, но Райан сумел сложиться и спасти команду. Больше команды ничего так и не придумали, поэтому к перерыву на табло горели нули, которые можно было бы назвать унылыми, но уж слишком высока была цена матча.

В начале второго тайма Аль-Маазми пробил в нижний угол ворот, но Райан спас. Интересно, что это был уже третий удар представителей ОАЭ в створ. У австралийцев к тому моменту данный показатель был равен нулю. Однако буквально спустя три минуты Бойл с правого фланга прострелил, а Ирвайн опередил соперников и пробил мимо Еисы точно в цель, открыв счёт.

Казалось, что более опытная сборная Австралии сможет воспользоваться этим преимуществом, но буквально тут же команда ОАЭ счёт сравняла. После прострела Аль-Маазми слева Кайо здорово разорался в штрафной и с близкого расстояния вколотил мяч точно в сетку.

Австралийцы быстро могла восстановить статус-кво. Ирвайн навесил с правого края в район одиннадцатиметровой отметки, где Гудвин выиграл борьбу в воздухе, но пробил выше перекладины. Затем ещё Хрустич пальнул издали, но вновь получилось выше цели. Затем австралийцы провели атаку левым флангом, и после прострела мяч заметался по штрафной соперника, оказался у Бойла, но тот в створ не попал. За десять минут до конца основного времени Макларен получил мяч в правой зоне штрафной и пробил в угол, но Еисы выручил вновь.

И всё же давление «кенгуру» в концовке привело к забитому мячу. Австралийцы заработали право на угловой, и после розыгрыша Хрустич решился на дальний выстрел и после рикошета мяч оказался в сетке ворот команды ОАЭ.

Времени у сборной ОАЭ было слишком мало, чтобы что-то изменить. Представители эмиратов сделали несколько замен, но ничего опасного у чужих ворот создать так и не смогли.

Таким образом, сборная Австралии сумела выиграть этот стыковой матч. Теперь команду ждёт уже решающая игра за путёвку на чемпионат мира. 13-го июня в катарском Эр-Райяне ей предстоит встреча против сборной Перу. Победитель этой пары и сыграет в группе D на чемпионате мира против Франции, Дании и Туниса.

Роман Андреев

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