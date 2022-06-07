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Непомнящий: Игроки и тренеры сборной Украины вынуждены говорить то, что от них хотят услышать

07 Июня 2022 • 09:54 Комментировать

Бывший наставник «Томи» Валерий Непомнящий в разговоре с журналистами высказался по поводу слов Украинской ассоциации футбола в адрес российской сборной.

Непомнящий сказал RT, что его это не удивляет, ведь в данный момент всё пропитано политикой. Опытный специалист отметил, что нам нужно понимать, что украинские футболисты и тренеры являются заложниками ситуации.

«Они вынуждены говорить то, что от них хотят услышать, а не то, что они думают на самом деле», - добавил экс-тренер «Томи».

Напомним, что представители УАФ после поражения от Уэльса заявили о том, что у украинской сборной впереди будет ещё много матчей, в отличие от российской команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Валерий Непомнящий Сборная Украины
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