В Катаре установят памятник экс-игроку сборной Франции

Бывшему футболисту сборной Франции и экс-тренеру «Реала» Зинедину Зидану установят памятник в Катаре.

По информации Goal, перед началом чемпионата мира в Катаре будет установлен специальный памятник, посвящённый Зинедину Зидану и его знаменитому удару головой в грудь Марко Матерацци. Подобная статуя уже существовала в Катаре, но в 2013 году она была снята из-за того, что некоторые местные жители могли оскорбиться.

Напомним, что в финале чемпионата мира 2006 года Зинедин Зидан не совладал с эмоциями и головой ударил в грудь итальянскому защитнику Марко Матерации.