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Чемпионат мира по футболу 2022

В Катаре установят памятник экс-игроку сборной Франции

07 Июня 2022 • 08:09 Комментировать

Бывшему футболисту сборной Франции и экс-тренеру «Реала» Зинедину Зидану установят памятник в Катаре.

По информации Goal, перед началом чемпионата мира в Катаре будет установлен специальный памятник, посвящённый Зинедину Зидану и его знаменитому удару головой в грудь Марко Матерацци. Подобная статуя уже существовала в Катаре, но в 2013 году она была снята из-за того, что некоторые местные жители могли оскорбиться.

Напомним, что в финале чемпионата мира 2006 года Зинедин Зидан не совладал с эмоциями и головой ударил в грудь итальянскому защитнику Марко Матерации.

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Евро-Футбол.Ру,
Зинедин Зидан катар
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