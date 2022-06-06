Шахматист Карякин жёстко поиздевался над Украиной после невыхода на ЧМ-2022

Российский гроссмейстер Сергей Карякин в издевательской манере прокомментировал неудачу сборной Украины в квалификации ЧМ-2022. В финальном матче отбора «жёлто-синие» проиграли команде Уэльса и теперь не поедут в Катар.

«На матче Уэльс - Украина Ярмоленко сделал то, что украинская власть делает со своим народом последние 8 лет!», - оставил сообщение шахматист в своем телеграм-канале.

Украинская сборная уступила валлийцам с минимальным счетом 0:1. Судьбу путевки на чемпионат мира-2022 решил автогол капитана «жёлто-синих» Андрея Ярмоленко. Полузащитник срезал мяч в свои ворота после навеса Гарета Бэйла.