Форвард «Ливерпуля» стал лучшим бомбардиром в истории Сенегала

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане стал лучшим бомбардиром в истории сборной Сенегала.

Форвард сенегальской команды оформил хет-трик в поединке с Бенином, так что теперь в активе 30-летнего футболиста 32 забитых мяча в составе сборной. По этому показателю он стал лидером, обогнав Анри Камара, у которого до этого было 29 голов в составе национальной команды.

Напомним, что этим летом Садио Мане может покинуть «Ливерпуль» и перебраться в мюнхенскую «Баварию». Если верить прессе, то сенегалец уже согласовал контракт с немецким клубом.