Манчини назвал две лучшие сборные Европы на данный момент

Наставник сборной Италии Роберто Манчини рассказал журналистам о том, какие сборные он считает сильнейшими в Европе на данный момент.

Манчини сказал, что сейчас лучшие команды в Европе у Англии и Германии. Итальянский специалист отметил, что у этих сборных прекрасные футболисты, которые могут достичь больших высот.

«Наша команда в последнее время очень сильно изменилась, так что мы вынуждены рисковать», - добавил Манчини.

Напомним, что до этого Роберто Манчини рассказал журналистам о том, что считает немецкую сборную одним из главных фаворитов предстоящего чемпионата мира, который состоится зимой в Катаре.