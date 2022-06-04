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Чемпионат мира по футболу 2022

Манчини назвал две лучшие сборные Европы на данный момент

04 Июня 2022 • 12:58 Комментировать

Наставник сборной Италии Роберто Манчини рассказал журналистам о том, какие сборные он считает сильнейшими в Европе на данный момент.

Манчини сказал, что сейчас лучшие команды в Европе у Англии и Германии. Итальянский специалист отметил, что у этих сборных прекрасные футболисты, которые могут достичь больших высот.

«Наша команда в последнее время очень сильно изменилась, так что мы вынуждены рисковать», - добавил Манчини.

Напомним, что до этого Роберто Манчини рассказал журналистам о том, что считает немецкую сборную одним из главных фаворитов предстоящего чемпионата мира, который состоится зимой в Катаре.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Сборная Англии Роберто Манчини
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