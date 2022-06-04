Манчини: Вижу Германию одним из фаворитов чемпионата мира

Наставник итальянской сборной Роберто Манчини рассказал журналистам о том, что думает по поводу сборной Германии, с которой «скуадре адзурре» предстоит сыграть в Лиге наций.

Манчини сказал, что немецкая команда обладает техникой, скоростью и высоким прессингом, так что подопечные Флика точно созрели для больших побед.

«Вижу Германию одним из фаворитов предстоящего чемпионата мира, вместе с Бразилией, Аргентиной и Францией», - отметил тренер «скуадры адзурры».

Напомним, что предстоящий матч Лиги наций между итальянцами и немцами состоится сегодня в Болонье. Встреча начнётся в 21.45 по московскому времени.