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Чемпионат мира по футболу 2022

Колыванов: Нам пытаются навредить и сделать больнее

03 Июня 2022 • 11:16 Комментировать

Бывший наставник «Уфы» Игорь Колыванов высказался по поводу решения вырезать маскота Забиваку из официального промо-ролика к катарскому мундиалю.

Колыванов сказал «Матч ТВ», что сейчас все пытаются навредить нам и сделать как можно больнее. Специалист отметил, что уже старается просто не обращать внимания на все эти подлости и низости. Экс-тренер «Уфы» также назвал людей, ответственных за устранение Забиваки, настоящими ******** [чудаками].

Напомним, что маскот Забивка, который был представлен для чемпионата мира 2018 года, не попал в официальный промо-ролик к катарскому мундиалю, который состоится в конце этого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Колыванов Волк Забивака чемпионат мира-2022
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