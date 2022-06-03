Колыванов: Нам пытаются навредить и сделать больнее

Бывший наставник «Уфы» Игорь Колыванов высказался по поводу решения вырезать маскота Забиваку из официального промо-ролика к катарскому мундиалю.

Колыванов сказал «Матч ТВ», что сейчас все пытаются навредить нам и сделать как можно больнее. Специалист отметил, что уже старается просто не обращать внимания на все эти подлости и низости. Экс-тренер «Уфы» также назвал людей, ответственных за устранение Забиваки, настоящими ******** [чудаками].

Напомним, что маскот Забивка, который был представлен для чемпионата мира 2018 года, не попал в официальный промо-ролик к катарскому мундиалю, который состоится в конце этого года.