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Голкипер сборной Аргентины: Мы как львы будем сражаться за Месси

03 Июня 2022 • 09:55 Комментировать

Вратарь аргентинской сборной Эмилиано Мартинес заявил журналистам, что его команда будет претендовать на победу на предстоящем катарском мундиале.

Мартинес сказал TUDN, что ещё год назад сборную Аргентины никто особо не воспринимал всерьёз, а уже сегодня команда считается одним из претендентов на титул. Голкипер отметил, что у Аргентины есть лучший игрок мира, а именно Лионель Месси, ради которого все футболисты будут сражаться как львы.

Напомним, что сборная Аргентины недавно выиграла Финалиссиму. Подопечные Лионеля Скалони уверенно переиграли итальянцев со счётом 3:0 и завоевали трофей.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Эмилиано Мартинес чемпионат мира-2022
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