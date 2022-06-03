Роберто Карлос назвал сборную, которая может сотворить сенсацию на чемпионате мира

Знаменитый экс-игрок сборной Бразилии и мадридского «Реала» Роберто Карлос считает, что сборная Мексики способна удивить весь мир.

Бразилец, ставший чемпионом мира в 2002 году, обратился к мексиканцам со словами: «Вы должны верить в то, что можете далеко зайти. В Бразилии мы всегда верим в победу нашей сборной на турнире, кто бы ни был фаворитом. Думаю, Мексика может добраться по крайней мере до полуфинала, если игроки поверят в это.

Сборную Мексики возглавляет отличный тренер с серьёзным опытом. У этой команды есть достойные игроки, но они должны поверить в себя. Это очень важно в футболе, в этом нет никакого секрета», – заявил Роберто Карлос.

Мексика сыграет на чемпионате мира в Катаре в одной группе со сборными Аргентины, Польши и Саудовской Аравии. Главным тренером мексиканцев является Херардо Мартино.