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Чемпионат мира по футболу 2022

Баджо: «Италия должна была автоматически попасть на ЧМ после победы на Евро»

03 Июня 2022 • 00:23 Комментировать

Известный в прошлом итальянский футболист Роберто Баджо высказал своё недоумение правилами.

В 2021 году Италия стала победителем чемпионата Европы, однако в марте 2022 года лишилась шансов поехать на предстоящий чемпионат мира, уступив в полуфинале плей-офф сборной Северной Македонии.

По словам Баджо, Италия должна была попасть на катарский мундиаль без отбора: «Италия выиграла чемпионат Европы, и я считаю позором и безумием тот факт, что за это не дают автоматическую путёвку на чемпионат мира», – заявил экс-игрок сборной Италии, «Интера», «Ювентуса», «Милана», «Фиорентины» и ряда других итальянских клубов.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Роберто Баджо
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