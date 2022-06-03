Баджо: «Италия должна была автоматически попасть на ЧМ после победы на Евро»

Известный в прошлом итальянский футболист Роберто Баджо высказал своё недоумение правилами.

В 2021 году Италия стала победителем чемпионата Европы, однако в марте 2022 года лишилась шансов поехать на предстоящий чемпионат мира, уступив в полуфинале плей-офф сборной Северной Македонии.

По словам Баджо, Италия должна была попасть на катарский мундиаль без отбора: «Италия выиграла чемпионат Европы, и я считаю позором и безумием тот факт, что за это не дают автоматическую путёвку на чемпионат мира», – заявил экс-игрок сборной Италии, «Интера», «Ювентуса», «Милана», «Фиорентины» и ряда других итальянских клубов.