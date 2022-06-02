Колыванов: Надеюсь, что Месси выиграет чемпионат мира

Бывший наставник «Уфы» Игорь Колыванов выразил надежду, что аргентинская сборная с Лионелем Месси в составе выиграет чемпионат мира в Катаре.

Колыванов сказал «Чемпионату», что у Аргентины очень техничная и быстрая команда, у которой очень тяжело отобрать мяч. Российский специалист выразил надежду, что аргентинцы и Лионель Месси всё же выиграют чемпионский титул в этом году.

«Месси однозначно заслужил этот кубок вместе со своей национальной командой», - добавил Колыванов.

Напомним, что сборная Аргентины в рамках Финалиссимы разгромила итальянскую команду со счётом 3:0.