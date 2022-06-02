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Чемпионат мира по футболу 2022

Бензема признался, что хочет выиграть чемпионат мира

02 Июня 2022 • 12:57 Комментировать

Звёздный французский форвард мадридского «Реала» Карим Бензема в разговоре с журналистами признался, что мечтает выиграть чемпионат мира.

Бензема сказал Mundo Deportivo, что хочет накопить титулы, выиграть ещё несколько Лиг чемпионов, а также победить вместе со своей национальной командой на чемпионате мира, что стало бы апофеозом его карьеры.

«Французская сборная сделает всё возможное для того, чтобы выиграть чемпионский титул», - добавил Бензема.

Напомним, что сборная Франции является действующим чемпионом мира, но на мундиале в России Бензема не играл. В этом сезоне форвард вместе с «Реалом» выиграл Ла Лигу и Лигу чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема Сборная Франции чемпионат мира-2022
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