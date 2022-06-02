Погребняк назвал сборную, которая может победить на чемпионате мира в Катаре

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Павел Погребняк высказался по поводу игры аргентинской сборной в матче против Италии.

Погребняк сказал «Чемпионату», что против такой мощной атаки может проиграть любая команда в мире, а не только Италия. Экс-игрок «Зенита» отметил, что у аргентинской сборной сейчас сложился очень классный коллектив, где все друг друга понимают с полуслова.

«Аргентина является одним из главных претендентом на титул чемпионов мира в этом году», - добавил Погребняк.

Напомним, что аргентинская сборная в рамках Финалиссимы уверенно расправилась с итальянцами со счётом 3:0.