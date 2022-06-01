Тренер сборной Шотландии Кларк поддержал Робертсона перед матчем с Украиной

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк поддержал своего подопечного Эндрю Робертсона, который ранее проиграл в составе «Ливерпуля» финал Лиги чемпионов мадридскому «Реалу».

«Эндрю присоединился к нам в отличный момент. Это всё, что меня волнует. Конечно, он расстроен после финала, но нужно двигаться дальше. Подобные результаты позволяют расти тебе как профессионалу», – сказал Кларк на пресс-конференции.

Напомним, что Стив Кларк ранее работал ассистентом главного тренера в «Ливерпуле» и лондонском «Челси». В АПЛ шотландец возглавлял «Вест Бромвич», из которого был уволен спустя сезон.