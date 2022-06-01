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Бывший футболист сборной Аргентины поделился ожиданиями от матча с Италией эксклюзив

01 Июня 2022 • 18:17 Комментировать

Экс-футболист сборной Аргентины Леонардо Астрада в интервью «Евро-Футбол.Ру» высказался о матче Финалиссимы, в котором национальная команда сыграет против Италии.

Как вам сама идея Финалиссимы?

Мне кажется, что это классная инициатива. Особенно классно, что это в конце сезона. Идеальное послевкусие перед новым этапом. Но еще более символично, что в Финалиссиме сыграют именно Италия и Аргентина, команды, которые очень-очень давно были сильнейшими на своих континентах.

Какие ожидания от игры?

Самые высокие, конечно. Когда встречаются две такие сильные команды, можно ждать яркий футбол. Кроме того, все же это не матч жизни для тех и других, так что не будет такого давления, какое было на команды в финалах. Здесь можно поиграть на публику, по крайней мере, я на это надеюсь.

А кто фаворит?

Конечно, сборная Аргентины! Как еще я могу ответить? У нас сейчас очень сильная сборная, думаю, сильнее, чем была в 2018 году, а этот матч я воспринимаю, как репетицию к чемпионату мира в Катаре, который мы должны выиграть. Аргентина давно не была чемпионом мира, но сначала надо выиграть здесь,- сказал Астрада.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Сборная Аргентины Финалиссима
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