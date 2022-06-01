Алькантара получил травму и пропустит матчи сборной Испании в Лиге наций

Центральный полузащитник «Ливерпуля» и сборной Испании Тьяго Алькантара пропустит игры за национальную команду в июньских матчах.

31-летний футболист покинул расположение сборной из-за мышечной травмы. Таким образом, он не сыграет за сборную Испании против Португалии, Чехии и Швейцарии.

Сообщается, что испанская команда не будет вызывать игрока на замену полузащитнику «Ливерпуля».

Алькантара в сезоне-2021/22 принял участие в 39 матчах за «красных» во всех турнирах. При этом, он отметился двумя голами и отдал пять результативных передач.