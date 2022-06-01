Неймар может пропустить товарищеский матч против Южной Кореи из-за травмы

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар получил травму на тренировке и может пропустить товарищеский матч против Южной Кореи.

Нападающий «ПСЖ» во время тренировки пожаловался медицинскому штабу после столкновения с Данило. За пределами поля о нем быстро позаботились бразильские врачи. Оставшись хромать, Неймар больше не возвращался к тренировкам.

После этого, глава медицинского штаба Родриго Ласмар сказал, что Неймар пожаловался на ту самую стопу, которую он травмировал в 2018 году. По словам Ласмара, он, вероятнее всего, не начнёт товарищеский матч против Южной Кореи.

Товарищеский матч между Южной Кореей и Бразилией пройдёт в Сеуле 2 июня. Начало встречи – в 14:00 мск.