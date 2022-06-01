Шевченко: Выход на мундиаль сейчас очень важен для Украины

Бывший наставник «Дженоа» и украинской сборной Андрей Шевченко поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего матча Украины с Шотландией.

Шевченко сказал ВВС, что мотивация у украинских футболистов должна быть запредельная, так как выход на катарский чемпионат мира сейчас очень важен для национальной команды и для все страны в целом.

«Игроки должны отложить все мысли о результате и сосредоточиться только на самой игре», - сказал Шевченко.

Напомним, что сборная Украины в полуфинальном стыковом матче сыграет шотландцами. В финале победитель этой пары встретится с командой из Уэльса.