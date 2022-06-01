Зинченко: Мы хотим поехать на мундиаль и подарить украинскому народу невероятные эмоции

Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал журналистам о том, как его национальная команда настраивается на предстоящий стыковой матч с Шотландией.

Зинченко сказал, что настроение украинских футболистов можно назвать боевым. Защитник отметил, что у сборной Украины есть мечта поехать на чемпионат мира и подарить украинскому народу невероятные эмоции, потому что люди заслуживают их получить в этот непростой момент.

Напомним, что сегодня украинская сборная проведёт полуфинальный стыковой поединок с шотландцами. Победитель этой пары в финале встретится с командой из Уэльса.