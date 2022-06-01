Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

Зинченко: Мы хотим поехать на мундиаль и подарить украинскому народу невероятные эмоции

01 Июня 2022 • 10:19 Комментировать

Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал журналистам о том, как его национальная команда настраивается на предстоящий стыковой матч с Шотландией.

Зинченко сказал, что настроение украинских футболистов можно назвать боевым. Защитник отметил, что у сборной Украины есть мечта поехать на чемпионат мира и подарить украинскому народу невероятные эмоции, потому что люди заслуживают их получить в этот непростой момент.

Напомним, что сегодня украинская сборная проведёт полуфинальный стыковой поединок с шотландцами. Победитель этой пары в финале встретится с командой из Уэльса.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Александр Зинченко чемпионат мира-2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Июня
10:34 · Чемпионат мира 2022
Шевченко: Выход на мундиаль сейчас очень важен для Украины
10:19 · Чемпионат мира 2022
Зинченко: Мы хотим поехать на мундиаль и подарить украинскому народу невероятные эмоции
09:44 · Чемпионат мира 2022
Манчини оценил футбольный талант Месси
08:35 · Чемпионат мира 2022
Зинченко: «Я больше полезен для Украины, оставаясь в Англии»
01:16 · Чемпионат мира 2022
Тренер сборной Аргентины считает непопадание Италии на ЧМ нелепой случайностью
01:04 · Италия. Серия А
Инсинье продолжит играть за сборную Италии после перехода в МЛС
31 Мая
23:10 · Чемпионат мира 2022
Бонуччи: «Нам по-прежнему больно думать о чемпионате мира» 1
22:24 · Италия. Серия А
Скалони: «Ди Мария – один из лучших вингеров мира»
22:14 · Чемпионат мира 2022
Манчини: «Италия против Аргентины – одно из величайших противостояний в футболе» 2
21:24 · Чемпионат мира 2022
Бонуччи поблагодарил Месси за высказывание о сборной Италии
09:24 · Франция. Лига 1
Ди Мария уходит из сборной Аргентины 1
07:02 · Чемпионат мира 2022
Месси: Жаль, что сборная Италии не вышла на чемпионат мира
30 Мая
17:34 · Франция. Лига 1
Неймар назвал главные задачи на следующий сезон 1
13:08 · Чемпионат мира 2022
Шотландия – Украина: прогноз и ставки от БК Pinnacle
13:00 · Чемпионат мира 2022
Италия – Аргентина: прогноз и ставки от БК Pinnacle
Все новости
Рекомендуем