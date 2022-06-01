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Манчини оценил футбольный талант Месси

01 Июня 2022 • 09:44 Комментировать

Наставник сборной Италии Роберто Манчини в преддверии поединка против Аргентины высказался насчет главной звезды «альбиселесте» Лионеле Месси.

«Я считаю Лео лучшим игроком мира. Мне довелось увидеть игру Марадоны, поэтому могу сказать, что они очень похожи. Месси – один из лучших футболистов в истории. В предстоящем поединке нам придется внимательно следить за ним, ведь он может перевернуть ход игры за секунду», - цитирует специалиста Lequipe.

Аргентина сыграет против Италии в рамках матча «Финалиссима» - это игра между чемпионами Южной Америки и Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Роберто Манчини
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