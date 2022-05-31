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Чемпионат мира по футболу 2022

Месси: Жаль, что сборная Италии не вышла на чемпионат мира

31 Мая 2022 • 07:02 Комментировать

Звёздный аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси рассказал журналистам о том, что думает по поводу непопадания сборной Италии на катарский мундиаль.

Месси сказал, что это настоящее безумие, что итальянская сборная сумела выиграть чемпионат Европы, но не смога пробиться на чемпионат мира. Аргентинец выразил сожаление, что «скуадра адзурра» не попала на мундиаль.

«У меня есть одноклубники и друзья в итальянской команде, так что их будет очень не хватать в Катаре», - сказал Лионель.

Напомним, что сборная Италии под руководством Роберто Манчини сенсационно в стыковых матчах проиграла Северной Македонии.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Италии чемпионат мира 2022
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