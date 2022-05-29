Пандев: «Итальянцы думали, что легко пройдут Северную Македонию, а ведь я их предупреждал»

Известный македонский нападающий Горан Пандев вспомнил о мартовском противостоянии сборной Италии с Северной Македонией.

Итальянцы сенсационно уступили, лишившись шансов поехать на чемпионат мира.

«Мои итальянские друзья говорили, что сборная Италии легко победит. Они уже рассуждали о подготовке к финалу плей-офф. Я предупреждал их, что нужно быть осторожнее с прогнозами, ведь Северная Македония опасна в контратаках, – рассказал 38-летний Пандев в интервью Radio Rai. – Я чувствую себя наполовину итальянцем, здесь родились мои дети, но в этом матче я поддерживал свою страну», – отметил экс-игрок «Интера» и «Лацио».