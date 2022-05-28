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Чемпионат мира по футболу 2022

Манчини по-прежнему переживает катастрофу сборной Италии

28 Мая 2022 • 11:37 Комментировать

Сборная Италии в ранге чемпиона Европы не сумела пробиться на чемпионат мира, причем неудача произошла в противостоянии со скромной Северной Македонией. Специалисты считали, что Италия легко пройдет македонцев, и неудача стала тяжелым ударом для главного тренера команды - Роберто Манчини. Он по-прежнему переживает неудачу.

- Нас наказали отдельные эпизоды, которые слились в такую картину. Конечно, ожидания были другими, особенно от игры с Македонией. Но мы получили гол в самом конце матча, времени на то, чтобы изменить что-то, не осталось, - сокрушается Манчини, цитируемый ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Роберто Манчини
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