Лаутаро считает несправедливым высказывание Мбаппе о Южной Америке

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес отреагировал на слова форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, который считает, что уровень футбола в Южной Америке отстаёт от европейского.

Мбаппе высказался о шансах Бразилии и Аргентины на чемпионате мира 2022 года.

«Аргентина не играла в квалификационных матчах в футбол высокого качества, чтобы попасть на чемпионат мира. В Южной Америке футбол не так развит, как в Европе. Вот почему, если вы посмотрите на последние чемпионаты мира, всегда побеждают европейцы», — сказал француз TNT Sports Brasil.

Мартинес ответил на эту реплику Мбаппе, заявив, что в Европе понятия не имеют, как играть в Колумбии или Эквадоре, где играть приходится при 30-градусной жаре.

«Большинство из нас, кого призвали в сборную Аргентины, находятся в Европе. Поэтому, говорить о разном уровне игры нельзя, мы ведь играем в европейских чемпионатах.

Я видел, что сказал Мбаппе, но в Аргентине и Бразилии есть игроки отличного качества и таланта. У Бразилии, как и у нас, большинство игроков в Европе. Я подумал, что это несправедливый комментарий», - приводит слова Лаутаро TyC Sports.