Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

Лаутаро считает несправедливым высказывание Мбаппе о Южной Америке

27 Мая 2022 • 21:59 Комментировать

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес отреагировал на слова форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, который считает, что уровень футбола в Южной Америке отстаёт от европейского.

Мбаппе высказался о шансах Бразилии и Аргентины на чемпионате мира 2022 года.

«Аргентина не играла в квалификационных матчах в футбол высокого качества, чтобы попасть на чемпионат мира. В Южной Америке футбол не так развит, как в Европе. Вот почему, если вы посмотрите на последние чемпионаты мира, всегда побеждают европейцы», — сказал француз TNT Sports Brasil.

Мартинес ответил на эту реплику Мбаппе, заявив, что в Европе понятия не имеют, как играть в Колумбии или Эквадоре, где играть приходится при 30-градусной жаре.  

«Большинство из нас, кого призвали в сборную Аргентины, находятся в Европе. Поэтому, говорить о разном уровне игры нельзя, мы ведь играем в европейских чемпионатах.

Я видел, что сказал Мбаппе, но в Аргентине и Бразилии есть игроки отличного качества и таланта. У Бразилии, как и у нас, большинство игроков в Европе. Я подумал, что это несправедливый комментарий», - приводит слова Лаутаро TyC Sports.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Сборная Аргентины Сборная Франции Чм-2022 Килиан Мбаппе Лаутаро Мартинес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Мая
21:59 · Чемпионат мира 2022
Лаутаро считает несправедливым высказывание Мбаппе о Южной Америке
13:08 · Англия. Премьер-лига
Кейн надеется в Катаре стать лучшим бомбардиром в истории сборной Англии
03:20 · Чемпионат мира 2022
Премьер-министр Канады заставил сборную Канады отказаться от товарищеского матча с Ираном 1
01:41 · Испания. Ла Лига
Маскерано признался, что в тренерском деле его вдохновляет не Гвардиола, а другой специалист 1
26 Мая
21:24 · Чемпионат мира 2022
Зинченко: «Игра против Шотландии — одна из самых важных игр в моей жизни»
21:20 · Чемпионат мира 2022
Зинченко – о предстоящем матче с Шотландией: «Мы заставим наших болельщиков гордиться нами»
24 Мая
10:33 · Чемпионат мира 2022
Карпин высказался по поводу отказа поляков играть со сборной России 1
10:22 · Россия. Премьер-лига
Карпин рассказал, кто решит его судьбу в сборной России
09:40 · Россия. Премьер-лига
Карпин высказался о решении CAS по сборной России
01:18 · Чемпионат мира 2022
«Пора уходить» - Гамшик попрощался со сборной Словакии
22 Мая
11:18 · Чемпионат мира 2022
Главный тренер сборной Украины предложил жёсткое наказание для российского футбола 4
21 Мая
21:25 · Чемпионат мира 2022
Наставник сборной Уэльса дал понять, что возможный контракт Бэйла с «Кардиффом» может помочь ему сыграть на ЧМ-2022
00:50 · Чемпионат мира 2022
«Протоптал дорожку для Веа и Это'О» - рекордсмену чемпионатов мира исполнилось 70 лет
20 Мая
23:34 · Другое
Голкипер «Чикаго» Слонина предпочёл США Польше
21:48 · Испания. Ла Лига
Куман: «Больше не возглавлю ни один клуб»
Все новости
Рекомендуем