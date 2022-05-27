Премьер-министр Канады заставил сборную Канады отказаться от товарищеского матча с Ираном

Еще один пример вмешательства политики в спортивные дела - сборная Канады, которая впервые с 1986 года пробилась в финальную часть чемпионата мира, отказалась от товарищеского матча с Ираном, который должен был состояться 5 июня. Причина - «наезд» со стороны премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который назвал будущий матч «плохой затеей», уточняет BBC Sport.

Отношение западного мира к Ирану известно, в 1979 году Иран перевернул всю свою политику вследствие Исламской Революции, страна вышла из-под контроля США и Великобритании, после чего превратилась для них в «изгоя».

Трюдо напомнил о том, что в начале 2020 года в Иране был сбит украинский самолет, на борту которого находились и канадские граждане, а также намекнул, что иранцев могут попросту не впустить в Канаду.