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Чемпионат мира по футболу 2022

Зинченко: «Игра против Шотландии — одна из самых важных игр в моей жизни»

26 Мая 2022 • 21:24 Комментировать

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко высказался о настрое национальной команды на полуфинальный стыковой матч против Шотландии за право сыграть на чемпионате мира.

«Эта игра — одна из самых важных игр в моей жизни. Ребята выглядят готовыми, о мотивации говорить не приходится.

Физическое состояние, очевидно, без игр, нелегко подготовиться к ребятам, которые какое-то время не играли. В этом случае нет оправданий, и мы должны делать свою работу как можно лучше», — приводит слова Зинченко BBC.

Полуфинальный стыковой матч за право участвовать на чемпионате мира Шотландия – Украина состоится 1 июля и состоится на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Начало – в 21:45 мск.

Победитель противостояния сыграет против Уэльса за право выйти в групповой этап чемпионата мира.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Чемпионат Мира Сборная Шотландии Александр Зинченко
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