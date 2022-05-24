Карпин высказался по поводу отказа поляков играть со сборной России

Наставник сборной России Валерий Карпин рассказал о том, что думает по поводу решения польской сборной бойкотировать стыковые матчи с нашей командой.

Карпин сказал Sport24, что это был неспортивный поступок со стороны поляков, но и он бы поступил подобным образом для того, чтобы добиться необходимого результата. Тренер «Ростова» отметил, что не смотрел стыковой матч польской сборной со шведами. Карпин добавил, что ему всё равно на то, как Польша сыграет на катарском мундиале.

Напомним, что сборная Польши отказалась играть с российской сборной из-за ситуации на Украине.