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«Пора уходить» - Гамшик попрощался со сборной Словакии

24 Мая 2022 • 01:18 Комментировать

Марек Гамшик объявил о своем уходе из сборной Словакии. Он надевал футболку сборной в течение пятнадцати лет. Сейчас Марек выступает в составе турецкого «Трабзонспора», добавив в свою коллекцию титул чемпиона турецкой Суперлиги.

- Я долго думал, это решение не далось мне легко. Мы провели вместе много лет, которыми я горжусь. Рад, что поучаствовал во всех значимых достижениях национальной команды в последние годы, сыграл на чемпионате мира в 2010, и дважды на чемпионате Евопы - в 2016 и 2021. Провести более пятидесяти матчей в качестве капитана команды - это огромная честь Благодарен всем партнерам и тренерам. Увидимся на матчах сборной, - написал в социальной сети Гамшик.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Словакии Марек Гамшик
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