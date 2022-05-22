Главный тренер сборной Украины предложил жёсткое наказание для российского футбола

Наставник сборной Украины Александр Петраков призвал отстранить российских спортсменов от участия во всех международных соревнованиях минимум на пять лет.

«По моему мнению, Россия должна быть отстранена от всех турниров минимум на пять лет. Это по меньшей мере», - передает слова украинского специалиста Corriere dello Sport.

Напомним, что в этом месяце УЕФА применил жесткие санкции к российскому футболу. Было принято решение об отстранении клубов Премьер-лиги от участия в еврокубках на следующий сезон. Что касается национальной команды России, то подопечных Валерия Карпина не допустили к участию в Лиге наций.

Также под санкции попали молодежная и женская сборные страны, которые получили бан на Евро.