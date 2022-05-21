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Чемпионат мира по футболу 2022

«Протоптал дорожку для Веа и Это'О» - рекордсмену чемпионатов мира исполнилось 70 лет

21 Мая 2022 • 00:50 Комментировать

Семьдесят лет исполнилось Роже Милла - легендарному камерунцу, почетному представителю африканского футбола в мире. Милла прославил свое имя в 1990 году на итальянском чемпионате мира, когда сборная Камеруна сотворила сенсацию под руководством российского тренера Валерия Непомящего и вышла в четвертьфинал чемпионата мира.

На тот момент Роже было 38 лет, но через четыре года он отправился в США, где забил в ворота сборной России в возрасте уже 42 лет, чем вписал свое имя в историю чемпионатов мира. Сегодня игроку, который проложил дорогу к вершинам европейского футбола для Джорджа Веа и Самюэля Это'О, исполнилось 70 лет!

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Камеруна Роже Милла
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