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Чемпионат мира по футболу 2022

Тренер сборной Франции объяснил, почему не вызвал Жиру

19 Мая 2022 • 22:14 Комментировать

Дидье Дешам, главный тренер сборной Франции, прокомментировал свое решение относительно отсутствия форварда Оливье Жиру в заявке на матчи Лиги наций. Француз продемонстрировал высокий уровень выступлений в «Милане», но главный тренер сборной пока не видит его в стартовом составе.

Дешам считает, что на сегодняшний день игрок вряд ли готов предоставить реальную конкуренцию форварду Кариму Бензема. При этом использовать сразу двух нападающих на поле, по мнению наставника, нет смысла.

«Исторически складывается так, что если футболист теряет свой статус в национальной сборной, пережить это практически невозможно», — заявил Дешам.

На данный момент Жиру не нужен сборной Франции, на что четко указал действующий наставник.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Дидье Дешам Оливье Жиру
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