Российские арбитры не будут обслуживать матчи чемпионата мира 2022 года

Сегодня, 19 мая, на официальном сайте ФИФА (Международной футбольной ассоциации) опубликован список арбитров, допущенных к обслуживанию чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Всего заявлено 36 главных арбитров, 69 помощников и 24 судьи на ВАР.

Председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина прокомментировал опубликованный список рефери.

«Как всегда, критерием, который мы использовали, являлся «качество превыше всего», а выбранные судьи представляют самый высокий уровень судейства во всем мире.

Пандемия повлияла на нашу деятельность, в частности, в 2020 году и в начале 2021 года. К счастью, до чемпионата мира было еще довольно далеко, и у нас было достаточно времени, чтобы обеспечить кандидатам хорошую подготовку», - приводит слова Коллины официальный сайт ФИФА.

Сборная России из-за дисквалификации не приняла участие в стыковых матчах в рамках отбора на чемпионат мира - 2022. Таким образом, ни России, ни российских арбитров на ЧМ-2022 не будет.

2 мая УЕФА объявил о том, что Россия отстранена от футбольных международных матчей на один сезон. Это касается мужских команд, женских, а также мини-футбола и пляжного футбола.