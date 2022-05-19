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Чемпионат мира по футболу 2022

На чемпионате мира в Катаре матчи будут судить женщины

19 Мая 2022 • 15:22 Комментировать

В список арбитров на чемпионат мира в Катаре включены три женщины-арбитра.

«Это завершает длительный процесс, который начался несколько лет назад с назначения женщин-арбитров на мужские турниры ФИФА среди юниоров и взрослых», - сказал председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина

Он подчеркнул, что ФИФА стремится к тому, чтобы в будущем судейство матчей мужских команд женщинами рассматривалось не как сенсация, а как закономерный процесс.

Ранее, Салима Мукансанга стала первой женщиной, судившей матч финала Кубка африканских наций.

«Они заслуживают быть на чемпионате мира по футболу, потому что постоянно выступают на действительно высоком уровне, и это важный фактор для нас», - сказал Колина.

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Пьерлуиджи Коллина
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