Ценный мяч, которым играли Круифф и Беккенбауэр в финале ЧМ-1974, будет продан с аукциона

Мяч, которым играли в финале чемпионата мира 1974 года, будет продан с аукциона. Его нынешний владелец - клуб из второй уругвайской лиги. Его подарил клубу уругвайский арбитр Рамон Баррето, который в составе команды арбитров во главе с англичанином Джеком Тейлором обслуживал финал того чемпионата мира.

Тогда сборная ФРГ обыграла со счетом 2:1 впервые принимавшие участие в турнире Нидерланды, которые считались главным фаворитом. Баррето каким-то образом заполучил мяч, и впоследствии, в 1997 году, став президентом уругвайского клуба «Рампла Жуниорс», подарил его клубу.

В 2015 году Баррето скончался.