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Чемпионат мира по футболу 2022

Сборная Украины выиграла и второй контрольный матч

17 Мая 2022 • 23:38 Комментировать

Сборная Украины по футболу провела второй контрольный матч в рамках подготовки к стыковым играм за право выступить на чемпионате мира 2022 года. Команда Александра Петракова вышла против «Эмполи» из Серии А.

Итальянцы сразу захватили инициативу, но после их стартового натиска доминировали уже украинцы. Роман Яремчук с правого угла штрафной вколотил мяч в ближнюю часть ворот. «Эмполи» отыгрался на 45-й минуте в контратаке. В начале второго тайма голкипер хозяев справился с ударом Романа Яремчука, но Александра Караваев эффектно добил. Вскоре уже Александр Пихалёнок послал мяч в сетку от штанги ударом с левого края штрафной - 3:1.

Напомним, ранее украинцы обыграли гладбахскую «Боруссию» (2:1), в среду они сыграют против хорватской «Риеки».

«Эмполи» - Украина - 1:3 (1:1)

Голы: Яремчук, 26 - 0:1; ла Мантия, 45 - 1:1; Караваев, 47 - 1:2; Пихалёнок, 53 - 1:3.

 

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Эмполи Сборная Украины
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