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Чемпионат мира по футболу 2022

Новая форма сборной Италии фото

16 Мая 2022 • 07:33 Комментировать

В сеть просочилось фото новой игровой экипировки национальной сборной Италии. Снимком с общественностью поделился портал Footyheadlines.

Комплект домашней формы «скуадры адзурры» выполнен в традиционных синих цветах. Воротник футболки изготовлен в расцветке флага страны. Техническим партнером сборной Италии является немецкий производитель спортивной атрибутики Puma. В следующем году этот бренд заменит adidas.

Напомним, что сборная Италии провалилась в отборе чемпионата мира-2022, потерпев сенсационное поражение от команды Северной Македонии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии
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