В сеть просочилось фото новой игровой экипировки национальной сборной Италии. Снимком с общественностью поделился портал Footyheadlines.
Комплект домашней формы «скуадры адзурры» выполнен в традиционных синих цветах. Воротник футболки изготовлен в расцветке флага страны. Техническим партнером сборной Италии является немецкий производитель спортивной атрибутики Puma. В следующем году этот бренд заменит adidas.
Напомним, что сборная Италии провалилась в отборе чемпионата мира-2022, потерпев сенсационное поражение от команды Северной Македонии.