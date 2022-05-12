Катарские отели не готовы принимать у себя представителей ЛГБТ-сообщества

Многие катарские отели не готовы принимать представителей ЛГБТ-сообщества во время чемпионата мира-2022.

Такие выводы можно сделать на основании расследования SVT Sport. Представители телекомпании написали в каждый из 69 отелей, которые рекомендует ФИФА для заселения во время мундиаля, представившись гей-парой. 13 отелей из этого списка проигнорировали данный запрос, 20 — попросили гостей скрывать свою ориентацию.

Напомним, чемпионат мира пройдёт в период с 21 ноября по 18 декабря нынешнего года в Катаре.