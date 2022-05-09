Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

ФИФА вынесла решение по скандальному матчу Бразилия - Аргентина

09 Мая 2022 • 21:18 Комментировать

На заседании апелляционного комитета ФИФА рассмотрели вопрос по проведению поединка между сборными Бразилии и Аргентины, который должен был пройти в отборе ЧМ-2022, но был сорван.

Как информирует пресс-служба организации, было принято решение о переигровке этой встречи. Дата матча пока не утверждена.

Напомним, что первый матч должен был пройти в Бразилии осенью прошлого года. Футболисты уже вышли на поле, однако сразу же после стартового свистка игра была остановлена. Причиной послужило то, что Аргентина выпустила на поле нескольких футболистов, которые нарушили правила въезда в страну.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Сборная Бразилии Сборная Аргентины
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
07 Мая
13:52 · Чемпионат мира 2022
Чили требует дисквалифицировать сборную Эквадора с чемпионата мира, чтобы занять её место 1
12:13 · Чемпионат мира 2022
Это'О рассказал, что нужно Камеруну для победы на ЧМ-2022
09:48 · Франция. Лига 1
Неймар назвал цель в футболе, за которую готов отдать жизнь 2
09:43 · Чемпионат мира 2022
Экс-тренер «Зенита» может возглавить сборную Марокко
06 Мая
21:45 · Чемпионат мира 2022
Бывший футболист Давидс стал помощником ван Галя в сборной Нидерландов
15:32 · Италия. Серия А
Это’о верит, что Камерун может выиграть чемпионат мира
10:46 · Чемпионат мира 2022
Федерация Чили потребовала от ФИФА пересмотреть результаты отборочного турнира
04 Мая
22:12 · Россия. Премьер-лига
РФС рассматривает варианты перехода в Азиатскую конфедерацию футбола
02 Мая
22:19 · Россия. Премьер-лига
Губерниев назвал уродами тех, кто в УЕФА исключил Россию 45
22:11 · Россия. Премьер-лига
Депутат Журова о решении УЕФА по России: «Продолжаю удивляться, почему они не сделали это сразу?» 1
21:59 · Россия. Премьер-лига
Каррера выразил слова поддержки после отстранения России от международных соревнований
21:24 · Россия. Премьер-лига
Червиченко считает русофобией решение УЕФА по России 1
21:10 · Россия. Премьер-лига
В РФС прокомментировали решение УЕФА отстранить российские клубы и сборную от еврокубков 4
20:45 · Чемпионат мира 2022
Созин – об отстранении российских клубов и сборной от еврокубков: «Ничего страшного, всё наладится» эксклюзив
14:12 · Чемпионат мира 2022
Арбитр Карасёв рассказал, поедет ли на чемпионат мира в Катар
Все новости
Рекомендуем