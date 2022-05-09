ФИФА вынесла решение по скандальному матчу Бразилия - Аргентина

На заседании апелляционного комитета ФИФА рассмотрели вопрос по проведению поединка между сборными Бразилии и Аргентины, который должен был пройти в отборе ЧМ-2022, но был сорван.

Как информирует пресс-служба организации, было принято решение о переигровке этой встречи. Дата матча пока не утверждена.

Напомним, что первый матч должен был пройти в Бразилии осенью прошлого года. Футболисты уже вышли на поле, однако сразу же после стартового свистка игра была остановлена. Причиной послужило то, что Аргентина выпустила на поле нескольких футболистов, которые нарушили правила въезда в страну.